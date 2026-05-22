Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семьям участников СВО вручили ордена Мужества в Нижнем Новгороде

Награды вручили родственникам рядовых Александра Дворникова и Руслана Айсина.

В Нижнем Новгороде семьям погибших бойцов СВО вручили государственные награды. Об этом сообщает городская мэрия.

В Канавинском районе прошла церемония «Ордена Мужества» родственникам рядовых Александра Дворникова и Руслана Айсина. Медали являются символом глубокого уважения к заслугам погибших при выполнении боевых задач нижегородцев.

По словам замглавы района Александра Вовненко, важные качества защитников Родины — это беспримерное мужество, самоотверженность и верность долгу. Военнослужащие были настоящими патриотами, которые с достоинством защищали Родину и ее граждан.

«Наши герои показали высочайшую стойкость и готовность пожертвовать собой ради безопасности будущих поколений. Их подвиг — вечный пример любви к Родине. Мы сопереживаем утрату вместе с их семьями и скорбим, прощаясь с истинными защитниками нашей страны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти будущих поколений», — отметил Александр Вовненко.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что семьям троих участников СВО вручили Ордена Мужества в Канавинском районе.