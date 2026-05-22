Семьям участников СВО вручили ордена Мужества в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде семьям погибших бойцов СВО вручили государственные награды. Об этом сообщает городская мэрия.
В Канавинском районе прошла церемония «Ордена Мужества» родственникам рядовых Александра Дворникова и Руслана Айсина. Медали являются символом глубокого уважения к заслугам погибших при выполнении боевых задач нижегородцев.
По словам замглавы района Александра Вовненко, важные качества защитников Родины — это беспримерное мужество, самоотверженность и верность долгу. Военнослужащие были настоящими патриотами, которые с достоинством защищали Родину и ее граждан.
«Наши герои показали высочайшую стойкость и готовность пожертвовать собой ради безопасности будущих поколений. Их подвиг — вечный пример любви к Родине. Мы сопереживаем утрату вместе с их семьями и скорбим, прощаясь с истинными защитниками нашей страны. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах и в памяти будущих поколений», — отметил Александр Вовненко.
