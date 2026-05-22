Команде «Чайка» вручили бронзовые медали Молодёжной хоккейной лиги

На награждение приехал вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея, уроженец города Горького Александр Гуськов.
Кроме заслуженного мастера спорта Александра Гуськова команду поздравляли председатель правления ХК «Торпедо» Максим Гафуров, генеральный директор клуба Евгений Забуга и его советник, ветеран ХК «Торпедо» Михаил Пресняков. Евгений Евгеньевич и Михаил Михайлович входят в правление нижегородского клуба.
Напомним, что в полуфинальной серии чемпионата МХЛ «Чайка» — молодёжная команда системы «Торпедо» — проиграла ярославскому «Локо» (2:4). В финале «Локо» встречается с московским МХК «Спартак», к 22 мая счёт в их серии ничейный — 2:2.
Что касается церемонии в ДК «ГАЗ», то вручением медалей «Чайке» она не ограничилась. Также состоялись выпуск самых старших воспитанников нашей хоккейной школы и посвящение в торпедовцы самых юных ребят.