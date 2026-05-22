Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Летальность циркулирующего в Беларуси хантавируса “Добрава” составляет до 20%». Врач назвал два штамма хантавируса, которые циркулируют в Беларуси

Врач назвал два циркулирующих в Беларуси штамма хантавируса и их летальность.

Источник: Комсомольская правда

О двух штаммах хантавирусах, которые циркулируют в Беларуси, в интервью порталу 24health.by рассказал завлабораторией биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Павел Семижон.

По его словам, в Беларуси выявляют два основных штамма — «Пуумала» и «Добрава» («Белград»), и они хорошо изучены.

«Случаи заболевания этими инфекциями отмечаются ежегодно, в среднем не более 100 случаев в год», — отметил медик.

Павел Семижон отметил, что летальность от хантавирусов, которые встречаются в Беларуси, невысокая и связана в первую очередь с тем, есть у пациента хронические или аутоиммунные заболевания или их нет. Если есть — вирус переносится тяжелее.

«Летальность того же вируса “Добрава” — до 20%», — отметил Павел Семижон и сказал, что летальность от разновидности вируса «Андес», который недавно была зафиксирован на круизном лайнере (здесь об этом подробнее), до 50%.

По словам Павла Семижона, переносчиками хантавируса в Беларуси являются рыжая полевка, мышь домовая, мышь полевая.

«Человек является тупиковым хозяином, то есть заразившись от грызуна, передать вирус “Добрава” или “Пуумала” другому человеку невозможно», — отметил специалист и подчеркнул, что в случае с разновидностью вируса «Андес», именно человек может являться источником заражения для других людей, но лишь при тесном контакте.

По словам Павла Семижона, путь заражения хантавирусами, циркулирующими в Беларуси, — воздушно-пылевой. То есть заразиться можно вдыхая пыль, содержащую вирусные частицы, выделяемые с фекалиями и мочой грызуна. Обычно такое случается при уборке дачных и деревенских домов весной и осенью.

Кстати, основные симптомы хантавируса, «мышиной» лихорадки — здесь.

Мы писали, что белорусский хирург сказал, поможет ли компрессионное белье при варикозе.

А еще дерматовенеролог ответила, можно ли вылечить псориаз на 100%.