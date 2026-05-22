План по яровому севу выполнили более чем наполовину в Нижегородской области

Ход работ в Вадском округе проверил министр сельского хозяйства региона Николай Денисов. Он побывал в СПК «Дубенский» и оценил, как местные аграрии справляются с капризами природы. По его словам, весна выдалась тяжелой: возвратные заморозки, снег и холодная почва мешали выйти в поля. Но теперь темп набран, и в сутки техника проходит по 20−25 тысяч гектаров. Министр отметил, что прогнозы на урожай пока делать рано, однако хозяйства мобилизовали все ресурсы и продолжают сев, а агрономы на ходу корректируют схемы подкормок минеральными удобрениями.