Памятную доску лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою открыли в Воронеже

Она появилась на фасаде дома, в котором жил музыкант.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже в пятницу, 22 мая, открыли памятную доску лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских «Хою». Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Памятная доска появилась на фасаде дома № 119 на улице Циолковского, в котором жил музыкант.

На открытие пришли дочь Юрия Хоя Ирина Клинских и его супруга Галина.

Тем временем 22 мая в Воронеже проходят съёмки сцен для полнометражного фильма о группе «Сектор Газа». В столицу Черноезмья приехал российский актёр театра и кино Никита Кологривый, который исполняет в картине главную роль. Утром горожане заметили его на площади Ленина.

