Памятную доску лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою открыли в Воронеже

В Воронеже в пятницу, 22 мая, открыли памятную доску лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских «Хою». Об этом сообщает «Вести Воронеж».
Памятная доска появилась на фасаде дома № 119 на улице Циолковского, в котором жил музыкант.
На открытие пришли дочь Юрия Хоя Ирина Клинских и его супруга Галина.
Тем временем 22 мая в Воронеже проходят съёмки сцен для полнометражного фильма о группе «Сектор Газа». В столицу Черноезмья приехал российский актёр театра и кино Никита Кологривый, который исполняет в картине главную роль. Утром горожане заметили его на площади Ленина.
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше