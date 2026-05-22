В Тамбовской области выбрали лучшего механизатора

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший специалист в области механизации сельского хозяйства» прошел 14 мая в Кирсановском аграрно-промышленном колледже Тамбовской области. Конкурс организован при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в администрации Тамбовского муниципального округа.
«Конкурс призван поднять престиж профессии механизатора и привлечь в сферу агропромышленного комплекса новые молодые кадры», — отметил министр труда и занятости населения области Михаил Филимонов.
Участники конкурса профмастерства выполняли несколько заданий, которые включали теоретическую и практическую части. Механизаторам предстояло найти и устранить неисправности в двигателе, отрегулировать работу тракторного отвала, а также провести виртуальную обработку поля.
Победителем стал механизатор из Тамбовского округа, специалист отдела сервиса компании «Октябрьское» Дмитрий Леонов. Второе место занял Александр Матвеев из Ржаксинского округа, третье — Алексей Хроколов из Петровского округа.
Победитель и призеры регионального этапа конкурса награждены дипломами и сертификатами на денежные премии — 30 тыс., 25 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно. Также Дмитрий Леонов теперь представит Тамбовскую область на федеральном уровне.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.