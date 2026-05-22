Что запрещено 24 мая в день Кирилла и Мефодия

Ежегодно 24 мая православные чтут память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей славянской азбуки и просветителей славянских народов. В народном календаре дату прозвали Мокий Мокрый. В 2026 году праздник выпадает на субботу.
Разбираемся в истории, традициях и приметах этого дня.
В чём смысл даты 24 мая?
Церковь почитает Кирилла и Мефодия как учителей словенских, чей труд заложил основы славянской письменности и культуры. Братья создали первую славянскую азбуку и перевели на родной язык богослужебные книги, сделав веру доступной для простых людей. Их подвиг напоминает: знание и слово — не просто инструменты, а дар, который обязывает к ответственности.
На Руси 24 мая было связано с погодными приметами и домашними делами. Название «Мокий Мокрый» закрепилось из-за частых дождей в этот период: крестьяне говорили — «Мокий землю мочит, а солнце не хочет». День считался удачным для наведения порядка, но не для новых начинаний.
История братьев-просветителей.
Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь в начале IX века. Мефодий сначала служил воеводой, но позже ушёл в монахи. Кирилл с юности отличался тягой к знаниям: он в совершенстве освоил философию, риторику и несколько языков, после чего принял сан и стал хранителем Патриаршей библиотеки в Константинополе.
Когда к императору обратились послы моравского князя с просьбой прислать учителей, способных проповедовать на славянском языке, выбор пал на братьев. Они составили азбуку — позже названную кириллицей в честь младшего брата — и перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные тексты. Первыми словами, записанными новой азбукой, стали строки Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога».
После завершения труда братья отправились в Моравию, где обучали местных священников славянскому богослужению. Их дело пережило века: сегодня кириллица лежит в основе письменности многих народов, а День славянской письменности отмечается в десятках стран.
Народные традиции 24 мая.
В старину этот день был посвящён домашним делам и наблюдению за природой. Поскольку 24 мая часто выдавалось дождливым, крестьяне говорили: «На Мокия мокро — не до работы». В то же время дождь считался добрым знаком: он обещал хороший урожай и наполнение колодцев.
Хозяйки в этот день наводили порядок в доме, пересматривали запасы, готовили простые блюда из сезонных продуктов. Считалось, что чистота в доме помогает сохранить лад в семье и привлечь удачу.
«День Кирилла и Мефодия — повод задуматься о силе слова», — отмечают знатоки народных обычаев. Праздник напоминал: то, что мы говорим и пишем, оставляет след не только на бумаге, но и в душах людей.
Что запрещено 24 мая 2026.
Предки связывали с праздником чёткие правила. Главное — не начинать новых дел и не делать крупных покупок. Верили, что начинания, отложенные на этот день, могут пойти наперекосяк или потребовать лишних усилий.
Что ещё не рекомендуется делать в этот день:
• Работать в огороде — сажать, сеять, пересаживать — считалось, что земля в этот день «отдыхает» от трудов.
• Признаваться в любви или делать важные признания — в народе боялись, что чувства, озвученные 24 мая, могут быстро остыть.
• Совершать крупные покупки — верили, что такие траты окажутся пустыми или принесут разочарование.
• Подметать дом незамужним девушкам — по поверью, так можно «вымести» своё счастье.
• Рвать отношения или принимать резкие решения — день не благоприятствовал разрывам, считалось, что они повлекут долгую печаль.
Приметы на погоду и урожай 24 мая 2026.
В этот день внимательно следили за природой, чтобы предсказать ход лета и будущий урожай:
• Дождь с утра — к мокрому лету и хорошему урожаю зерновых.
• Туман над рекой — к потеплению и ясным дням.
• Гром гремит — к устойчивому теплу и обильным грозам.
• Ласточки летают низко — к скорому дождю.
• Роса на траве после дождя — к солнечной погоде на следующий день.
Праздник Кирилла и Мефодия — напоминание о том, что слово обладает силой созидать и объединять. Неважно, пишете ли вы письмо, читаете книгу или просто беседуете с близкими. Главное — говорить с уважением, слушать с вниманием и помнить: даже самые простые слова, сказанные от сердца, могут стать опорой для другого человека — как когда-то первые строки славянской азбуки стали основой целой культуры.