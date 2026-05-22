Что запрещено 24 мая в день Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий родились в греческом городе Солунь в начале IX века. Мефодий сначала служил воеводой, но позже ушёл в монахи. Кирилл с юности отличался тягой к знаниям: он в совершенстве освоил философию, риторику и несколько языков, после чего принял сан и стал хранителем Патриаршей библиотеки в Константинополе.