Схема движения транспорта изменяется на Старовиленском тракте в Минске

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Изменения в организацию дорожного движения вносятся на Старовиленском тракте в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорсиполкома.
В столичной Госавтоинспекции уточнили, что новая схема движения начнет действовать с 23:00 пятницы.
«С 23:00 22 мая будут внесены изменения в организацию дорожного движения на Старовиленском тракте», — говорится в сообщении.
По информации ГАИ, движение на участке от Нововиленской улицы до местного проезда здания № 11 по Старовиленскому тракту теперь пойдет только по четной стороне улицы. При этом на каждом направлении вместо полос останется по одной.
Также сообщается, что вносимые изменения связаны с реконструкцией в рамках масштабной модернизации указанного тракта. Проект предусматривает его расширение и перенос разворотного трамвайного кольца к столичному дворцу детей и молодежи.
В ГАИ просят минчан и гостей города учитывать эту информацию при выборе маршрута. Планируется, что на первом этапе работы будут завершены 3 июля текущего года.