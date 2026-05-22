Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схема движения транспорта изменяется на Старовиленском тракте в Минске

Изменения схемы трафика связаны с первым этапом работ по масштабной реконструкции транспортной артерии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Изменения в организацию дорожного движения вносятся на Старовиленском тракте в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорсиполкома.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что новая схема движения начнет действовать с 23:00 пятницы.

«С 23:00 22 мая будут внесены изменения в организацию дорожного движения на Старовиленском тракте», — говорится в сообщении.

По информации ГАИ, движение на участке от Нововиленской улицы до местного проезда здания № 11 по Старовиленскому тракту теперь пойдет только по четной стороне улицы. При этом на каждом направлении вместо полос останется по одной.

Также сообщается, что вносимые изменения связаны с реконструкцией в рамках масштабной модернизации указанного тракта. Проект предусматривает его расширение и перенос разворотного трамвайного кольца к столичному дворцу детей и молодежи.

В ГАИ просят минчан и гостей города учитывать эту информацию при выборе маршрута. Планируется, что на первом этапе работы будут завершены 3 июля текущего года.