В Сочи прошел фестиваль Союза практикующих профориентологов

Шестой фестиваль Союза практикующих профориентологов прошел в Сочи, сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций. Ключевым событием стала презентация передовых методик работы с молодежью, которую организовали на базе Сочинского института (филиала) Российского университета дружбы народов (РУДН) в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Масштабное мероприятие объединило около 30 ведущих специалистов из разных регионов России. В рамках форума эксперты в области профессиональной ориентации обменивались опытом, участвовали в практических сессиях, разборе конкретных примеров и игровых практиках. Финальный день фестиваля был полностью посвящен знакомству с уникальной экосистемой Сочинского института РУДН. Участники оценили инновационные подходы института к привлечению абитуриентов на программы высшего и среднего профессионального образования.
«Мы регулярно проводим мероприятия, помогающие молодым людям определиться с будущей профессией. Встречаясь со студентами колледжей, мы видим, что ребята востребованы на рынке труда как будущие профессионалы. В прошлом году в Сочи прошел масштабный Фестиваль профессий “Проф-Драйв: энергия мастерства”, приуроченный к 85-летию системы среднего профессионального образования в России. Такие фестивали дают студентам возможность максимально погрузиться в профессию, а выпускникам школ — пройти профориентационные тесты, ознакомиться с предложениями и следующим летом сделать твердый, осознанный выбор будущей специальности. Сочинский институт РУДН также выступает одним из центров профориентации, где благодаря тесной связи с работодателями студенты проходят практику в ведущих компаниях и получают предложения о трудоустройстве еще во время обучения», — отметил начальник управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.
Руководители факультетов, преподаватели и студенты представили ключевые инициативы вуза. В основе профориентационной работы — открытие актуальных направлений через реальные проекты, как, например, старт образовательной программы «Предпринимательство и управление бизнесом» на экономическом факультете в 2026 году, которому предшествовал масштабный проект «Кубок главы города Сочи “Школьный стартап”. В течение двух месяцев более 100 учащихся 9−11 классов под руководством наставников института погружались в основы предпринимательства и защитили собственные бизнес-проекты перед экспертами.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.