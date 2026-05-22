В Сочи прошел фестиваль Союза практикующих профориентологов

«Мы регулярно проводим мероприятия, помогающие молодым людям определиться с будущей профессией. Встречаясь со студентами колледжей, мы видим, что ребята востребованы на рынке труда как будущие профессионалы. В прошлом году в Сочи прошел масштабный Фестиваль профессий “Проф-Драйв: энергия мастерства”, приуроченный к 85-летию системы среднего профессионального образования в России. Такие фестивали дают студентам возможность максимально погрузиться в профессию, а выпускникам школ — пройти профориентационные тесты, ознакомиться с предложениями и следующим летом сделать твердый, осознанный выбор будущей специальности. Сочинский институт РУДН также выступает одним из центров профориентации, где благодаря тесной связи с работодателями студенты проходят практику в ведущих компаниях и получают предложения о трудоустройстве еще во время обучения», — отметил начальник управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.