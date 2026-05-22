Более тысячи семей воспользовались пунктами проката вещей для младенцев

Семь пунктов проката предметов первой необходимости для младенцев работают в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по социальной политике.
Всего в 2025 году услугами проката воспользовались 1047 семей, а с начала 2026 года — свыше 700.
Председатель гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов назвал такие меры эффективными для повышения рождаемости в регионе. Так, благодаря нижегородской программе «Основа» за четыре месяца текущего года региону удалось возглавить рейтинг субъектов РФ по приросту суммарного коэффициента рождаемости.
«За этим достижением стоит большая работа — введение родительского основного дохода и “Подарка новорожденному”, создание Центра репродуктивного здоровья и института социальных нянь, открытие сети пунктов проката детских вещей. Все это реализовано в очень сжатые сроки и уже сейчас реально помогает людям», — отметил Чинцов.
Напомним, что всего в Нижегородской области действует 22 пункта проката предметов первой необходимости для новорожденных. Там молодые семьи могут взять в аренду предметы для младенцев — детские кроватки, коляски, манежи, стульчики для кормления, пеленальные столики, ванночки для купания, электрокачели, ходунки, автокресла и автолюльки.
Всего до конца 2027 года в регионе намерены открыть еще шесть таких точек, в том числе в Дзержинске, Богородском, Борском и Павловском округах, а также в Сормовском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.
Прокат предметов для новорожденных стала одной из пяти мер господдержки, входящих в «демографическое меню», которое предоставляет Минтруд России в рамках нового нацпроекта «Семья». Воспользоваться такой мерой поддержки могут жители любого района Нижегородской области, воспитывающие детей до трех лет, а также многодетные семьи, одинокие мамы, студенческие семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с низкими доходами, семьи участников СВО и родители до 35 лет.