Ростовская область укрепляет связи с Вьетнамом. Об этом говорится на сайте донского правительства. В минэкономразвития Ростовской области прошла онлайн-конференция «Час с торгпредом России во Вьетнаме». В ней участвовали министр экономического развития региона, заместитель торгового представителя России во Вьетнаме, а также представители институтов поддержки бизнеса и предприниматели Дона. Доля Вьетнама во внешнеторговом обороте Ростовской области за прошлый год составила 1,7%. Основу экспорта составляют продовольствие и сырье, а также химическая продукция. В импорте преобладают текстиль и текстильные изделия, продовольствие и химия. Вьетнам включен в список опорных стран региона, что закреплено в плане развития межрегионального сотрудничества, утвержденном губернатором. Это означает, что донские власти видят в этой стране перспективного партнёра и планируют наращивать деловые контакты в самых разных сферах.