В автобусе с баскетболистами, попавшем в ДТП, были олимпийские призеры

В микроавтобусе с пермской баскетбольной командой «Бионорд Про», который попал в смертельное ДТП утром 22 мая в Челябинской области, находились два призера Олимпийских игр 2020 года в Токио. Всего в автомобиле было четыре игрока основной команды и сопровождающий — спортсмены сейчас в гостинице, а сопровождающий в больнице, сообщил aif.ru председатель Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский.