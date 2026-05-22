В автобусе с баскетболистами, попавшем в ДТП, были олимпийские призеры

В микроавтобусе с пермской баскетбольной командой «Бионорд Про», который попал в смертельное ДТП утром 22 мая в Челябинской области, находились два призера Олимпийских игр 2020 года в Токио. Всего в автомобиле было четыре игрока основной команды и сопровождающий — спортсмены сейчас в гостинице, а сопровождающий в больнице, сообщил aif.ru председатель Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский.
Также председатель добавил, спортсмены планируют вернуться в краевую столицу утром следующего дня поездом. Губернатор края Дмитрий Махонин сообщил, что прооперирован в больнице Златоуста оператор команды Денис Обметкин. У него диагностировали переломы ребер. В аварии пострадали четверо игроков: Илья Богданов, Игорь Бурик, Александр Зуев и Станислав Шаров — двое последних участвовали в Олимпийских играх в Токио.
Авария произошла 22 мая около четырех утра, когда команда, выиграв в Магнитогорске VII тандем «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3, отправилась обратно в Пермь на микроавтобусе Mercedes-Benz. Поездку организовала подрядная организация. Водитель, предположительно уснув за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Газель» под управлением 40-летнего мужчины.
Водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия, а пострадали, помимо четырех игроков, водитель и пассажир «Газели». Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.
Региональное следственное управление СК РФ завело уголовное дело по факту ДТП по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан». В настоящее время расследование продолжается.
Команда «Бионорд Про» — действующий чемпион России по баскетболу 3×3. В прошлом сезоне коллектив выиграл все турниры, в которых участвовал: Кубок России, Суперкубок, Чемпионат России, Red Square Cup, Moscow Open и Единую Континентальную Лигу. По данным клуба «Парма», ни одной российской команде ранее не удавалось провести такой сезон.
Генеральный директор уральского завода — главного спонсора команды — Дмитрий Пылев сообщил, что поддерживает связь со спортсменами и тренерским штабом, а также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего водителя.