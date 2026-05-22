Путин: выпускники «Времени героев» должны составить костяк управленцев

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выпускники программы «Время героев» должны составить костяк будущих управленцев России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава РФ провел встречу с выпускниками программы «Время героев».
«Вы прошли через это горнило суровых испытаний военными действиями, боевыми действиями, войной. Именно поэтому я в свое время и обратил внимание на то, что такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев», — сказал Путин.
Президент добавил, что таких граждан, как выпускников программы «Время героев», в народе называют «соль земли русской», они доказали свою преданность родине.