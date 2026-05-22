Заработок ректора БФУ за год снизился более чем на 200 тыс. рублей

Среднемесячный заработок ректора БФУ им. Канта Максима Дёмина в 2025 году составил 615,8 тыс. руб. по сравнению с 850,1 тыс. руб. годом ранее. Информация содержится в опубликованных Минобрнауки РФ сведениях о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений за 2025 год.
Согласно опубликованным данным, среднемесячный заработок президента БФУ Андрея Клемешева в 2025 году составил 280,8 тыс. руб., главного бухгалтера Татьяны Ромель — 366,7 тыс. руб. Проректор по капитальному строительству Ольга Усманова зарабатывала в среднем 368,8 тыс. руб. в месяц, проректор по социально-гуманитарной политике Яна Ворожеина — 308,8 тыс. руб.
Среднемесячный заработок заместителя ректора по безопасности Анатолия Цыганкова составил 228,6 тыс. руб., заместителя ректора по международному сотрудничеству Андрея Пилицына — 234,4 тыс. руб.
Ранее в БФУ им. Канта, комментируя публикации о зарплате Максима Дёмина, заявляли, что указанная в СМИ сумма не является ежемесячной зарплатой ректора. В университете отмечали, что размер выплат руководителю устанавливает Минобрнауки РФ, а среднемесячный заработок рассчитывается с учетом премий и перерасчетов, связанных с командировками. В вузе также сообщали, что в 2024 году Дёмин занимал должность и.о. ректора только четыре полных месяца и был премирован министерством по итогам выполнения университетом годовых показателей.
Напомним, что в конце мая прошлого года издание «Руград» подсчитало, что среднемесячная зарплата и. о. ректора БФУ им. Канта Максима Дёмина оказалась почти самой высокой среди руководителей федеральных университетов, составив 850,1 тыс. руб. Журналисты отметили, что зарплата бывшего ректора БФУ Александра Федорова в 2023 году была ниже (662 тыс. руб. в месяц).