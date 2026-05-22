Заработок ректора БФУ за год снизился более чем на 200 тыс. рублей

Ранее в БФУ им. Канта, комментируя публикации о зарплате Максима Дёмина, заявляли, что указанная в СМИ сумма не является ежемесячной зарплатой ректора. В университете отмечали, что размер выплат руководителю устанавливает Минобрнауки РФ, а среднемесячный заработок рассчитывается с учетом премий и перерасчетов, связанных с командировками. В вузе также сообщали, что в 2024 году Дёмин занимал должность и.о. ректора только четыре полных месяца и был премирован министерством по итогам выполнения университетом годовых показателей.