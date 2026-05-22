Власти Калининграда рассчитывают привести в порядок все остановки за четыре года

209 из них в настоящее время не имеют павильонов.

Привести все остановочные пункты Калининграда в порядок власти рассчитывают за четыре года, включая текущий. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«В среднем в год мы в районе пятидесяти новых павильонов устанавливаем в Калининграде. С учётом 2026 года, за четыре года мы должны вообще решить вопрос обустройства мест для ожидания общественного транспорта с установкой павильонов в тех местах, где это технически возможно», — сказала сити-менеджер.

По её словам, всего в Калининграде 724 остановочных пункта. 279 из них имеют новые павильоны, которые власти устанавливали в течение последних пяти лет. 236 остановок оснащены павильонами старого образца, 209 не имеют павильонов, заездных карманов и вообще «не сильно обустроены» для ожидания общественного транспорта.

Вопрос, поступивший к эфиру, касался возможности обустройства остановок на ул. Красносельской.

«Вопрос: можно ли? Ответ: можно и нужно. А теперь давайте поговорим, в каком году, — ответила Дятлова. — Красносельская не вошла в перечень этого года. Но в план 2027 года обязательно войдёт», — пообещала Дятлова.

В апреле на оформление остановочных пунктов в Калининграде к проведению X Российско-Китайских молодёжных летних игр и 80-летию образования Калининградской области выделили более 2,7 млн рублей.

