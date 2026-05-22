В Архангельске благоустроят парк имени Ломоносова

Как напомнил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Поташев, сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2027 году. Жителям Архангельска предложены на выбор 18 общественных территорий. Ознакомиться с ними и проголосовать за один из них можно на портале, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», одноименном чат-боте в мессенджере «МАКС» или с помощью волонтеров.