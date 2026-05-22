В Архангельске благоустроят парк имени Ломоносова

Благоустройство парка им. М. В. Ломоносова началось в Архангельске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.
За обновление пространства в прошлом году во время всероссийского отбора объектов благоустройства проголосовали 7822 человека. В парке создадут сеть тротуаров и пешеходных дорожек, обустроят детскую площадку и скейт-зону, а также места отдыха. В планах сделать закрытую ливневую канализацию, дренажную систему и водоотвод, провести современное уличное освещение и выполнить озеленение.
Проект планируется реализовать поэтапно. В этом году на общественной территории выполнят ремонт и обустройство пешеходных тротуаров и велодорожек с асфальтобетонным покрытием, системы водоотвода и энергоэффективного освещения. Также в парке установят скамейки, урны и 47 энергоэффективных светильников.
Как напомнил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Поташев, сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2027 году. Жителям Архангельска предложены на выбор 18 общественных территорий. Ознакомиться с ними и проголосовать за один из них можно на портале, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», одноименном чат-боте в мессенджере «МАКС» или с помощью волонтеров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.