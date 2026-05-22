Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Архангельске благоустроят парк имени Ломоносова

За его обновление проголосовали почти 8 тысяч человек.

Благоустройство парка им. М. В. Ломоносова началось в Архангельске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

За обновление пространства в прошлом году во время всероссийского отбора объектов благоустройства проголосовали 7822 человека. В парке создадут сеть тротуаров и пешеходных дорожек, обустроят детскую площадку и скейт-зону, а также места отдыха. В планах сделать закрытую ливневую канализацию, дренажную систему и водоотвод, провести современное уличное освещение и выполнить озеленение.

Проект планируется реализовать поэтапно. В этом году на общественной территории выполнят ремонт и обустройство пешеходных тротуаров и велодорожек с асфальтобетонным покрытием, системы водоотвода и энергоэффективного освещения. Также в парке установят скамейки, урны и 47 энергоэффективных светильников.

Как напомнил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Поташев, сейчас проходит Всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2027 году. Жителям Архангельска предложены на выбор 18 общественных территорий. Ознакомиться с ними и проголосовать за один из них можно на портале, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», одноименном чат-боте в мессенджере «МАКС» или с помощью волонтеров.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.