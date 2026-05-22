Алексей Беспрозванных прокомментировал трагедию в ЛНР

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил соболезнования родным погибших в результате атаки ВСУ общежития колледжа в Старобельске.
«Страшная трагедия в ЛНР. Чудовищная и бесчеловечная. В голове не укладывается», — написал он в МАХ.
Глава региона пожелал сил и здоровья пострадавшим: «Калининградская область с вами».
Ранее стало известно о шести погибших при ударе по общежитию в Старобельске. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.
Президент назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что удар не был случайным.