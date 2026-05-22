Ботанический сад в Калининграде планируют снова открыть вечером для любования «Царицей ночи»

Ботанический сад БФУ имени Канта в Калининграде планируют снова открыть вечером для любования «Царицей ночи». Растение может расцвести второй раз за май. Об этом сообщается в телеграм-канале сада.
«Есть огромная вероятность, что царица ночи выйдет на бис и расцветёт сегодня, 22 мая 2026 года. Если мы увидим, что у нас радостные новости, ты мы сразу опубликуем новость и откроем оранжерею с 20:00 до 21:30», — говорится в публикации.
В первый раз «Царица ночи» расцвела 17 мая. В этот день посетители могли полюбоваться красивым цветком с нежным ароматом ванили до 22:00. Ранее специалисты сообщали, что растение так цветёт только раз в году.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.