Психолог Гисцев посоветовал черкать в черновиках для снижения стресса на ЕГЭ

Чтобы снизить уровень стресса во время сдачи ЕГЭ или ОГЭ, школьникам полезно использовать простые методы саморегуляции. Об этом рассказал медицинский психолог Владимир Гисцев в разговоре с ТАСС.
По словам эксперта, уже во время экзамена можно задействовать два эффективных способа снижения тревожности. Первый — это физическая активность. Например, можно что-то черкать в черновике, пить воду, выйти в туалет или просто прогуляться. Главное — не сидеть неподвижно, а дать организму возможность немного размяться.
Второй способ — когнитивная разгрузка. Психолог рекомендует выполнять простые задания, которые помогут отвлечься от волнения. Например, можно попытаться найти в аудитории пять различных цветов или распознать четыре звука, даже если вокруг тишина. Такие действия переключают внимание и стимулируют работу мозга, что помогает снизить уровень тревожности.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что делать родителям, чтобы помочь детям справиться с волнением.