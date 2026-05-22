Музыканту Сергею Жукову исполнилось 50 лет

В дальнейшем артист продолжил выпускать новые песни под брендом «Руки Вверх!»: в 2017 году вышли «Забери ключи» и «Плачешь в темноте», в 2018-м — «Танцы» и «К черту эту гордость», а также совместный трек с Little Big «Слэмятся пацаны». В 2019 году Сергей Жуков записал песню «Наши дети» со Стасом Михайловым и выпустил синглы «Она меня целует» и «Я больной тобой». В 2020 году вышла композиция «Москва не верит слезам» с Artik & Asti, в 2021-м — «Ради танцпола» с Gayazovs Brothers, «Deep House» и «Нокаут» с Клавой Кокой. В том же году Жуков вместе с сыном Энджелом записали песню «Бум-Бум!», которая стала саундтреком к мультфильму «Плюшевый Бум!», а в 2022-м — сольные лирические композиции «Вспомни моменты» и «Оттепель». В 2023-м в дуэте с певицей Лаву он представил новую версию хита «Руки Вверх!» — «Алешка 2.0», а в 2024-м — сингл на еще одну нетленку группы «Студент 2024».