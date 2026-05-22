Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде закроют на три дня

Ограничения движения в районе Дворца спорта вступят в силу с 24 мая из-за проведения массовых мероприятий. Оставленные в зоне запрета машины будут эвакуировать.

В Нижнем Новгороде временно изменится схема движения транспорта в районе проспекта Гагарина. Как сообщили в городской администрации, ограничения вводятся на три дня — 24, 25 и 26 мая 2026 года.

В указанные дни с 07:00 до 23:00 полностью перекроют местный проезд проспекта Гагарина около дома № 29 (здание Нагорного Дворца спорта). Коррективы в работе транспорта связаны с проведением запланированных мероприятий.

Департамент транспорта просит автомобилистов заблаговременно убрать машины с парковочных мест в зоне действия запрещающих знаков. Весь оставленный транспорт будет принудительно эвакуирован на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что движение двух трамваев приостановят в конце мая в Нижнем Новгороде.