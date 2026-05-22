Более 7 тыс. гостей️ собрала акция «Ночь музеев» в Ейском районе Кубани

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Ейском районе Краснодарского края собрала более 7 тыс. гостей, сообщили в местной администрации. Мероприятие состоялось 16 мая в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В этом году акция была посвящена Году единства народов России. В мероприятии приняли участие 6 музейных филиалов, которые совместно подготовили для гостей 23 уникальных события. Среди них — интерактивные экскурсии по экспозициям, посвященным истории переселения казаков, дефиле национальных костюмов, театрализованные постановки и цирковые номера, выставки, мастер-классы по традиционным ремеслам, показы диафильмов по русским народным сказкам для детей и взрослых.
Организаторы отметили, что большое количество участников свидетельствует о растущем интересе жителей к отечественной культуре и истории. «Мы рады видеть такое количество людей, интересующихся культурой и историей нашей страны», — подчеркнула одна из координаторов мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.