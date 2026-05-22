Путин призвал выпускников «Времени героев» не забывать о боевом братстве

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не забывать о том, что такое боевое братство.
«Было бы очень правильно, поверьте мне, если бы вы, работая на разных участках, никогда не забывали о том, что такое боевое братство», — сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».
Глава государства добавил, что выпускникам очень важно, работая в разных сферах и на разных направлениях, сохранять единство и чувство локтя.