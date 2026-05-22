В Тульской области запустили гастрономический проект «Семейное счастье»

Гастрономический проект «Семейное счастье» стартовал в Тульской области 15 мая, в Международный день семей, сообщили в региональном министерстве туризма. Инициатива направлена на популяризацию семейных ценностей с помощью кулинарных традиций, а также развитие гастротуризма, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«По инициативе агентства развития туризма и представителей гастроиндустрии региона в меню тульских заведений выделены специальные позиции, которые по мнению шефов олицетворяют счастье. К проекту присоединились более 20 заведений питания. В каждом из них гостей — туристов и жителей Тульской области — ждут блюда по мотивам легендарных рецептов семьи Толстых и современные интерпретации домашних завтраков, обедов и ужинов», — рассказала министр туризма региона Елена Мартынова.
В меню предлагают традиционные драники и сырники, гренки и чай из самовара, кулинарные изделия из рыбы и блюда грузинской кухни, домашний морс и котлеты, классическую селедку под шубой и борщ, а также знаменитые десерты, такие как «Павлова» и анковский пирог.
Проект продлится в течение летнего туристического сезона. Подробности размещены на туристическом портале региона визиттула.рф.
