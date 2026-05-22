В селе Михайловском Вологодской области построят медпункт

Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) началось в селе Михайловском Харовского района Вологодской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
В новом одноэтажном здании будут располагаться приемный и процедурно-прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарств, холл для ожидания и санузел. Все помещения будут соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. Входную группу оборудуют пандусом с поручнями для маломобильных посетителей.
«Представитель подрядной организации, которая выиграла конкурс на возведение модульных ФАПов сразу в нескольких районах Вологодской области, заверил, что в ближайшее время начнутся работы по установке самой конструкции. К новому ФАПу будут подведены все необходимые коммуникации: водопровод, канализация, электрические сети и интернет. Поступит мебель, оргтехника и современное медицинское оборудование. Также планируется благоустроить прилегающую территорию», — рассказала главный врач Харовской центральной районной больницы Юлия Петрова.
В новом медпункте будут созданы все условия для комфортного приема свыше 240 местных жителей и полноценной работы фельдшера. Открытие ФАПа запланировано на осень.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.