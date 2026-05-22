В Ростовской области назвали редкие имена новорождённых

В реестре ЗАГС Ростовской области зарегистрировали записи о рождении детей с необычными для региона именами. Как следует из данных ведомства, среди новорождённых оказались как мальчики, так и девочки, наречённые редкими именами.
Мальчикам родители выбрали имена Феликс и Кир, а также Амонулл, Ансор и Мухаммад Ясин. Среди необычных женских имён зафиксированы Жаннетта, Маида, Севиль, Селима и Асма.
В ЗАГСе отметили, что все перечисленные имена не входят в число наиболее популярных в Ростовской области. Традиционно в регионе лидируют классические варианты.