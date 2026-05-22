Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области назвали редкие имена новорождённых

Мальчикам родители выбрали имена Феликс и Кир, а также Амонулл, Ансор и Мухаммад Ясин.

В реестре ЗАГС Ростовской области зарегистрировали записи о рождении детей с необычными для региона именами. Как следует из данных ведомства, среди новорождённых оказались как мальчики, так и девочки, наречённые редкими именами.

Мальчикам родители выбрали имена Феликс и Кир, а также Амонулл, Ансор и Мухаммад Ясин. Среди необычных женских имён зафиксированы Жаннетта, Маида, Севиль, Селима и Асма.

В ЗАГСе отметили, что все перечисленные имена не входят в число наиболее популярных в Ростовской области. Традиционно в регионе лидируют классические варианты.