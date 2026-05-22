Юрий Шалабаев посетил с инспекцией две школы в Сормовском районе

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил с инспекцией школы № 79 и № 85 в Сормовском районе. Здесь открыты три первых объекта, созданных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях.
В 79-ой школе имени Н. А. Зайцева Юрий Шалабаев осмотрел две спортивные площадки, построенные по данному проекту. Одна из них, созданная в прошлом году — многофункциональна и предназначена для занятий футболом и волейболом.
«Посмотрел сейчас, как она пережила зиму: хорошее резиновое покрытие и ограждение. А в этом году, поскольку был большой запрос от учеников и жителей близлежащих домов, сделали еще одну площадку, хоккейную, с бортами. Летом она также будет использоваться как многофункциональная», — рассказал глава города.
По словам директора школы Тамары Каславской, обе спортивные площадки популярны у ребят, а хоккейная площадка послужит не только школьникам, но и жителям района, так как уже сейчас есть планы проводить на ней общественные мероприятия.
Ученица школы № 79 Вероника Солдатова считает, что площадка получилась красивой, и собирается играть тут с друзьями, кататься на роликах, а зимой — на коньках. Впрочем, в своих желаниях она не одинока — в районе много детей.
В школе № 85 открыты две многофункциональные спортивные площадки, предназначенные для занятий разными видами спорта, общей площадью 1 300 кв.м. Здесь произвели демонтаж спортивного оборудования и обновили полиуретановые покрытия.
Юрий Шалабаев отметил, что учащиеся школы № 85 — активные участники проекта «Футбол — в школу», поэтому особенно похвально, что подрядчики не просто выполняют работы по подготовке площадок срок, а работают на опережение.
«По 85-ой школе контрактные сроки — 1 июля, а объект сдан уже в мае. Это пример для всех, однако нужно следить, чтобы все работы проводились без потери качества», — сказал мэр. Как считает глава Нижнего Новгорода, проект «Вам решать!» дает уникальную возможность жителям города непосредственно влиять на его развитие.
Например, ученик 85-й школы Михаил Шаршутин поделился, что в голосовании за спортплощадку принимали участие не только учителя и ученики школы, но и семьи учащихся, и их друзья. А депутат городской Думы Сергей Пляскин отметил, что как только открывается новая спортивная площадка, она сразу становится востребованной местными ребятами.
Светлана Горбунова, глава администрации Сормовского района, уточнила, что в этом году в районе по программе «Вам решать!» будут построены еще 10 объектов, и один из них — также спортивная площадка — уже на финальном этапе строительства в третьем корпусе школы № 156.
«Кроме того, планируем обновить асфальтовое покрытие в детском саду № 393, обустроить две детских площадки на улицах Светлоярской и Федосеенко, два актовых зала в школах № 9 и лицее № 82, а также дороги на улицах Новые Полянки и Фурманова», — добавила она.
По словам главы Нижнего Новгорода, на территории городского округа в 2026 году будет реализовано 78 проектов разного назначения.
«Общая стоимость всех проектов составляет 341 млн рублей из бюджетов всех уровней. И любой проект, независимо от объема и масштаба, важен для конкретного человека», — поделился Юрий Шалабаев.