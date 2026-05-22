Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову*, Дмитриевского* и Орлову*

Отмечается, что Дмитриевский* и Чойнова* распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о российских властях. Кроме того, они выступали против СВО. При этом Дмитриевский* взаимодействует с нежелательной организацией, а Чойнова* принимала участие в мероприятиях, подготовленных нежелательной в РФ организацией. Они проживают за рубежом.