Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову*, Дмитриевского* и Орлову*

Минюст включил в реестр иноагентов Чойнову, Дмитриевского и Орлову.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов Вилюю Чойнову*, Станислава Дмитриевского* и Ольгу Орлову*, а также проект «После»*, сообщается на сайте ведомства.

«Двадцать второго мая 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Дмитриевский* … Чойнова*», — говорится в перечне.

Также в реестр внесены проект «После»* и Орлова*.

Отмечается, что Дмитриевский* и Чойнова* распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также фейки о российских властях. Кроме того, они выступали против СВО. При этом Дмитриевский* взаимодействует с нежелательной организацией, а Чойнова* принимала участие в мероприятиях, подготовленных нежелательной в РФ организацией. Они проживают за рубежом.

По данным ведомства, Орлова* и проект «После»* также распространяли фейки о решениях, принимаемых органами публичной власти РФ, выступали против СВО, распространяли материалы иноагентов и нежелательных в РФ организаций. Кроме того, Орлова* активно взаимодействует с организацией-иноагентом и проживает за пределами России. Проект «После»* осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений**.

*Признан иноагентом на территории РФ.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.