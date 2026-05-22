Монтаж щита для строительства метро завершается на Горького в Нижнем Новгороде

Монтаж тоннелепроходческого щита для строительства нижегородского метро завершается на улице Горького. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
Механики уже опустили на стартовую площадку наиболее тяжелые элементы головной части комплекса. Речь идет о приводе, системе продвига, переднем и среднем щитах: каждая из этих частей весит от 60 до 90 тонн.
Для спуска деталей использовали специальный тяжеловесный кран. Когда все элементы окажутся на площадке, начнется сборка оборудования для проходки. Пусконаладочные работы планируется завершить уже на следующей неделе.
Напомним, метростроевцы выполнили больше 50% земляных работ на стройплощадке на Белинского.