Архитектурные концепции еще шести нижегородских улиц разработают в 2026 году

Архитектурно-художественные концепции еще шести улиц в Нижнем Новгороде и Кстове разработают в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.
Вопрос обсуждался на заседании градостроительной комиссии 22 мая. На данный момент главой Нижнего Новгорода утверждены архитектурно-художественные концепции 52 улиц.
План на этот год включает подготовку концепций для улиц Короленко, Студеной, Ильинской, Добролюбова Нижегородского района, а также для улицы 40 лет Октября и проспекта Капитана Рачкова в Кстовском районе.
«Особое внимание уделяется внесению изменений в уже утвержденные концепции. С каждым годом их проработка становится более детальной. Если первые варианты предполагали только места и способы исполнения вывесок, то постепенно начали включаться и такие нюансы, как высота зоны размещения информационных конструкций, рекомендации по шрифтам и цветовому исполнению», — отметила директор департамента градразвития Алла Коновницына.
