Стало известно, что могут построить на месте падающего дома на Московском проспекте

Аварийный дом № 70 на Московском проспекте, который дал трещину и был расселен, начнут демонтировать в октябре 2026 года. Работы займут 12 месяцев, а на освободившейся территории может появиться парковка, детская или спортивная площадка. О том, что на этом месте могут появиться только элементы благоустройства, рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
«Никто не собирается на том же месте потом возводить какую то “VIP недвижимость”. Не нужно тиражировать в соцсетях подобные слухи, потому что они не выдерживают никакой критики», — написала сити-менеджер.
По ее словам, строительство там «не принесет никому никакой экономической выгоды», поскольку учитывать нужно миллиардные затраты на расселение людей и снос.
Также глава администрации сказала, что ничего выше 1 этажа там построить в принципе больше будет нельзя: «Ровно по той причине, по которой сейчас приходится разбирать дом № 70 — плывучие грунты».
У властей сейчас задача — оперативно расселить дом № 68, который балконами соединен с аварийной высоткой.