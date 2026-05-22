Стало известно, что могут построить на месте падающего дома на Московском проспекте

Аварийный дом № 70 на Московском проспекте, который дал трещину и был расселен, начнут демонтировать в октябре 2026 года. Работы займут 12 месяцев, а на освободившейся территории может появиться парковка, детская или спортивная площадка. О том, что на этом месте могут появиться только элементы благоустройства, рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.