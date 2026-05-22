В лесное хозяйство Самарской области поступило новое оборудование

Современный квадрокоптер поступил в лесное хозяйство Самарской области. Новая техника усилит охрану лесного фонда, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципального района Камышлинский.
Дрон будут использовать в зоне ответственности сразу трех участковых лесничеств: Камышлинского, Клявлинского и Бор-Игарского. Благодаря этому специалисты смогут быстрее обследовать труднодоступные территории, контролировать состояние лесного фонда и оперативнее реагировать на возможные угрозы.
Особенно важна новая техника при обнаружении и тушении природных пожаров. Квадрокоптер отличается высокой мобильностью и оснащен камерой, работающей в различных спектральных диапазонах. Это позволит вести разведку даже при сильном задымлении, безопасно определять очаги возгорания и точнее прогнозировать дальнейшее распространение огня. В результате лесные службы смогут своевременно принимать решения об усилении группировки сил и средств.
Для эффективного применения квадрокоптера уже разработаны специальные маршруты патрулирования. Они охватывают в том числе те участки леса, которые не попадают в зону действия существующей системы видеомониторинга.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.