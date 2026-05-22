Владимир Путин осудил удар по колледжу в Старобельске. Главное из заявлений

Президент России прокомментировал атаку на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом и заявил о необходимости ответных мер со стороны Минобороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин жестко осудил атаку ВСУ на общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Основные заявления главы государства:

• По последним данным, в ходе атаки погибли шесть человек.

• Российский лидер охарактеризовал произошедшее как акт терроризма, подчеркнув, что подобные действия подтверждают неонацистский характер киевского режима.

• Глава государства заявил, что три волны беспилотников били в одну и ту же точку, и удар носил целенаправленный характер.

«Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований».

• Владимир Путин сообщил, что заслушал оперативные доклады руководства ЛНР, Минобороны, МЧС и ФСБ.

• По его словам, такие атаки — признак провала Киева на фронте, который власти Украины пытаются компенсировать террористическими методами, несмотря на огромные потери и проблемы с мобилизацией.

• Путин призвал украинских солдат не участвовать в преступлениях режима и не выполнять приказы Киева.

«Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — отметил глава государства.

• Президент заявил, что поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам на атаку в Старобельске.

