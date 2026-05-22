Владимир Путин осудил удар по колледжу в Старобельске. Главное из заявлений

В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин жестко осудил атаку ВСУ на общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Основные заявления главы государства:
• По последним данным, в ходе атаки погибли шесть человек.
• Российский лидер охарактеризовал произошедшее как акт терроризма, подчеркнув, что подобные действия подтверждают неонацистский характер киевского режима.
• Глава государства заявил, что три волны беспилотников били в одну и ту же точку, и удар носил целенаправленный характер.
«Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований».
• Владимир Путин сообщил, что заслушал оперативные доклады руководства ЛНР, Минобороны, МЧС и ФСБ.
• По его словам, такие атаки — признак провала Киева на фронте, который власти Украины пытаются компенсировать террористическими методами, несмотря на огромные потери и проблемы с мобилизацией.
• Путин призвал украинских солдат не участвовать в преступлениях режима и не выполнять приказы Киева.
«Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений», — отметил глава государства.
• Президент заявил, что поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответным мерам на атаку в Старобельске.