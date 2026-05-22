В Ростове отметили День письменности и культуры

В донской столице в Областном доме народного творчества состоялось праздничное мероприятие «День славянской письменности и культуры».
Его основная цель-укрепление культурной идентичности и популяризация наследия славянской письменности через синтез музыкального, изобразительного и прикладного искусства; воспитание уважения к истории и традициям у разных возрастных групп, формирование патриотизма и гордости за историко‑культурное наследие народа.
В рамках этого праздника ОДНТ превратился в большое пространство, погружающее посетителей в атмосферу духовного и культурного наследия славянских народов.
«Сегодня, в канун этого праздника, мы на Дону по традиции отмечаем это значимое мероприятие. Причём этот праздник важен как его духовными смыслами, так и с мыслями, связанными с культурой. Здесь можете увидеть, помимо прекрасных концертных номеров, еще и замечательные творческие работы наших мастеров, декоративно-прикладного искусства… Слово — это то оружие, которое позволяет решить любую войну миром, переговорами, знанием собственного родного языка, культур и тех истоков, от которых все формировалось. Для этого и существует этот праздник. Поэтому в связи с ним и в ходе празднования года народного единства, который также идёт сейчас на Дону, запланирована масса мероприятий в течение года. Более 100 которые посвящены тем или иным особенностям культуры Дона, ну и большой России», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
По словам директора азовской школы№ 16 Елены Михиденко, такое мероприятие очень актуально для сегодняшних школьников.
«Славянская письменность — это не только про урок, но это фундамент национальной культуры. Сохраняя её значимость, изучая её на достойном уровне, мы покажем подрастающему поколению, что нужно знать и любить свою родную землю… Любовь к русскому языку передаётся нынешнему поколению через книгу. Учитель научит ребенка любить книгу, с уважением относиться к ней. Вот тогда и возникнет эта настоящая любовь к письменности, к русскому искусству. И независимо от того, какой возраст мы будем рассматривать в данном школьной программе от самого младшего школьного возраста до выпускников, до абитуриентов, до студентов, мы должны научить любых детей читать», — считает Елена Александровна.
В центре вестибюля Областного дома творчества был установлен светодиодный экран с главной заставкой мероприятия. Во время работы интерактивной площадки изображение главной заставки сменялось на изображение карты Ростовской области, с локациями храмов и монастырей Донской митрополии. Поэтому гости могли, не покидая Ростов, отправиться в виртуальное путешествие — посмотреть 3D‑экскурсии по храмам и монастырям Донской митрополии в сопровождении представителей духовенства.
На этой площадке выступил детско-юношеский хор Свято-казанского храма под управлением Ольги Столяровой. Гости смогли ознакомиться с экспозициями икон в технике древне-русского лицевого и бисерного шитья: авторскими работами Мастера ДПИ Дона Александры Яцуры из Новочеркасска, православной и продукцией донских мастеров — изделиями мастера бисероплетения Анастасии Ретюнских из Новошахтинска в технике бисерного ткачества (герданы с русской и славянской символикой), Владимира Гордиенко из Матвеево-Курганского района — иконами в технике «художественная резьба по дереву», эксклюзивныными авторскими изделиями торгового знака «Донской платок» автором которого является Ирина Потапова.
В фойе первого этажа была представлена экспозиция «Имена России», приуроченная к Году народного единства.
Кроме того, в рамках программы мероприятия с большим успехом прошли различные мастер-классы. В частности, «Священные строки: азы славянской каллиграфии» — с участием студентов Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова. Посетители под руководством преподавателя смогли погрузиться в историю славянской каллиграфии, постичь ее значение для сохранения духовной традиции, а также освоить базовые элементы и стили письма.
А в завершении состоялся праздничный концерт с участием коллективов художественной самодеятельности Ростовской области.
Напоминаем, ежегодно 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, имеет церковно-государственный статус и посвящен созданию славянской азбуки и истокам культуры.