Что запрещено в Симонов день, 23 мая 2026 года

В светском календаре день 23 мая — настоящая карусель интересов, день, в котором сокровища земли встречаются с мастерами уюта.
День кладоискателя — о романтике приключений и жажде наживы.
И День дизайнера интерьеров — о волшебниках, превращающих пустые коробки квартир в дома с душой. Клады, черепахи и дизайн.
Что общего? Наверное, умение ценить настоящее: прошлое, которое ищут, и пространство, в котором живут.
Кладоискатель: романтика в крови.
Охота за сокровищами — это не просто детская игра. В России этот день (иногда называемый Днём кладоискателя, или Симонов день) связан с народным календарём: 23 мая чествуют апостола Симона Зилота. Наши предки верили, что в этот день, если отправиться на поиски с верной собакой, можно найти настоящий клад. Правда, лёгкой добычи не ждали — считалось, что сокровища открываются только тем, кто чист сердцем или отважен до безумия.
Эстетика пространства.
Профессиональный праздник дизайнеров интерьера в России не привязан жестко к 23 мая, но этот день часто называют «Днём вдохновения» для всех, кто создаёт красоту вокруг себя. Хотя на законодательном уровне дата не закреплена, сообщество дизайнеров и архитекторов негласно чествует мастеров эргономики и стиля именно в конце весны.
Современный дизайн интерьера зародился ещё в XIX веке, но настоящий расцвет пережил в XX-м, когда люди осознали: обстановка влияет на психику и продуктивность. В этот день дизайнеры проводят бесплатные вебинары и конкурсы, а также вспоминают корифеев — от Артемизии Джентилески до Арне Якобсена.
Иначе говоря, в поисках сокровищ или создании уютного жилья человек проявляет себя как творец и хранитель. 23 мая — день, чтобы помечтать о несметных богатствах и передвинуть диван на новое место. В конце концов, главное сокровище — это наш общий дом и то, как мы в нём живём.
Симон Посев: с трепетом к земле.
В церковном календаре это, как уже говорилось, день памяти апостола Симона Зилота (Кананита) — одного из 12 ближайших учеников Христа. Согласно Евангелию, именно в его доме в Кане Галилейской Христос совершил первое чудо — превратил воду в вино на свадьбе. После Вознесения он проповедовал в Иудее, Египте, Ливии и даже Британии, приняв мученическую смерть за веру. В народе его почитали как покровителя земледельцев, а также как святого, помогающего находить клады.
В народном календаре этот день получил говорящие названия: Симон Посев, Именины Матушки Сырой Земли, Симонов день.
Название «Симон Посев» связано с тем, что к этому времени на большей части Руси устанавливалось стабильное тепло, и наступала пора сева зерновых — прежде всего пшеницы. Крестьяне говорили: «Симон Зилот, землю в рост поведи!», выходя в поле с зерном.
Однако главное в этот день — не сев, а особое, трепетное отношение к самой земле. Наши предки верили, что 23 мая — именины Матушки Сырой Земли. Это древний, дохристианский по происхождению праздник, когда земля считалась именинницей, и её покой нельзя было нарушать без крайней нужды. В народном сознании земля воспринималась не как бездушная почва, а как живое существо, кормилица, которая «спит» зимой и «просыпается» весной. 23 мая считалось днём её рождения, и относиться к ней нужно было с особым почтением.
Поэтому и самый важный и строгий запрет дня касался земли. Крестьяне верили, что Мать Сыра Земля в свой «день рождения» отдыхает, и её нельзя тревожить.
Обряды 23 мая: кормление ветра.
Категорически запрещалось: пахать и боронить, вбивать колья и копать ямы, сажать растения и пересаживать их, а также любые другие работы, связанные с глубоким вмешательством в почву.
Считалось, что нарушивший запрет навлечёт на свои посевы болезни, бедность и несчастья на весь год. В некоторых регионах говорили, что земля, которую потревожат в этот день, «не родит».
Хотя глубокая обработка почвы была под запретом, сев зерновых считался не только разрешённым, но и благословлённым.
Крестьяне выходили в поле с зерном и приговаривали: «Симон Зилот, землю в рост поведи!». Перед севом поле окропляли святой водой, чтобы отогнать от посевов нечистую силу.
Существовал и красивый обряд «кормления ветра»: по углам поля крошили хлеб, чтобы ветер не выдувал семена и не губил урожай. Женщины пекли «посевные» караваи, первый кусок которых закапывали в землю в качестве жертвы и благодарения.
Симонов день также считался удачным для наведения порядка в доме и очищения. Хозяйки проводили генеральную уборку, выметали сор из углов, мыли полы и окна. Считалось, что после этого из семьи уходят конфликты и может случиться какое-то радостное событие.
Также в этот день обязательным было посещение бани — чтобы смыть с себя усталость и дурные мысли, встретить праздник чистым и телом, и душой.
Гадания Симонова дня: на замужество и будущее.
Очень рекомендовалось 23 мая ходить босиком по земле — чтобы набраться от неё сил и здоровья. В народе верили, что прикосновение к «имениннице» дарует энергию и исцеляет от болезней.
Кроме того, день считался идеальным для сбора лекарственных трав. Наши предки верили, что именно в этот день растения обретают особую, максимальную целебную силу.
Собирали кору деревьев, цветы, коренья — всё шло в дело для приготовления настоев и сушки на весь год. При этом перед сбором полагалось вымыться и надеть чистую одежду, а некоторые коренья срывали через белый платок или рушник, чтобы не осквернить растение.
На Симона было принято гадать — особенно на замужество и будущее.
Например, женщины собирали все яйца в доме и пересчитывали их. Чётное число сулило прибавление в семье (беременность), нечётное — отсутствие перемен. А перед сном под подушку клали два камешка — белый и чёрный. Утром, не глядя, вынимали один. Белый — к счастливым событиям, чёрный — к печальным известиям.
Свежий веник ставили у детской кроватки и наблюдали за тем, как быстро он сохнет. Если веник увядал слишком быстро — это считалось знаком, что ребёнок может заболеть.
Ну, и клады искали, конечно же.
Существовало поверье, что именно 23 мая святые (особенно Симон Зилот) помогают искать клады. Говорили, что клад выдавали загадочные отблески света, а иногда сокровище принимало облик старика, девушки или даже клубка.
Запреты на Симона: чужого не брать.
Чего категорически нельзя было делать 23 мая?
Пахать, копать, вбивать колья, перекапывать огород, иначе земля не родит.
Тратить деньги и делать крупные покупки — к бедности и долгам.
Давать в долг — можно лишиться финансовой удачи.
Обижать людей, ссориться, ругаться — навлечёшь «три года несчастий».
Мужчинам — гладить одежду — помешает создать семью.
Стричься коротко — к проблемам в личной жизни.
Оставлять ложку в кружке — удача уйдёт.
Брать в руки чужие предметы — с ними можно потерять своё счастье.
Наказывать детей — это отнимает успех и гармонию.
Лениться и оставлять беспорядок в доме — хаос в доме сулит хаос в жизни.
Одним словом, 23 мая — это день глубочайшего уважения к земле-кормилице, когда апостольский праздник слился с древнейшим языческим культом плодородия.
Центральное место занимает почитание земли как живого существа, требующего покоя в свой «день рождения». Интересно переплетение христианской памяти об апостоле Симоне, первом свидетеле чуда в Кане Галилейской, с архаичными земледельческими обрядами — «кормление ветра», закапывание каравая в поле, окропление святой водой. Уборка и баня — символическое очищение перед священнодействием сева.
Многочисленные запреты (на ссоры, на долги, на стрижку, на глажку одежды мужчинами, на наказание детей) связаны с представлением о том, что в этот день любое недоброе или неосторожное действие может навлечь длительные несчастья — вплоть до «трёх лет слез». А гадания на яйцах и камнях — архаичная форма «чтения» воли богов и судьбы.
Как прожить 23 мая: погадайте на яйцах.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Проведите генеральную уборку (но землю не копайте). Наведите порядок в доме, выбросьте хлам, протрите пыль в углах — по поверью, это привлекает удачу и мир в семью.
2. Сходите в баню или примите расслабляющую ванну. Очищение тела и духа — главная задача дня.
3. Выйдите на природу и … разуйтесь! Походите босиком по траве в парке или на даче. Почувствуйте соединение с землёй, наберитесь от неё сил. Древняя традиция утверждает, что это дарует здоровье и энергию.
4. Покормите птиц. Наши предки верили, что не покормить птиц в этот день — потерять удачу.
5. Посадите что-нибудь (аккуратно). Если есть дача — можно посеять газонную траву, укроп, петрушку. Но помните: глубоко копать и пахать сегодня не рекомендуется.
6. Не ссорьтесь и не обижайте близких. По древнему поверью, обидевший кого-то в этот день навлекает на себя «три года несчастий». Проведите день в мире и гармонии.
7. Не тратьте деньги и не берите в долг. Сегодня лучше воздержаться от крупных покупок и займов — к финансовым потерям.
8. Мужчины — не гладьте одежду. Шутливый, но легко соблюдаемый запрет — попросите об этом свою вторую половину.
9. Не стригитесь (хотя бы коротко). Отложите поход к парикмахеру — чтобы не нарушить личную жизнь.
10. Погадайте на яйцах (ради интереса). Пересчитайте яйца в холодильнике. Чётное число — к приятным переменам, нечётное — к спокойствию.
11. Положите кошелёк на видное место с деньгами внутри. По примете, это привлекает богатство.
12. Понаблюдайте за природой. Как ведут себя пчёлы? Цветут ли одуванчики? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 23 мая:
Дождь — лето будет сырым и дождливым.
Солнечная и ясная погода — первая половина лета жаркая.
Птицы поют до рассвета — к дождю.
Пчёлы активно летают с утра — день будет солнечный.
Одуванчики закрылись до 15:00 — к дождю.
На берёзе лопаются серёжки — пора сеять хлеб.
Крот нарыл много земли у норы — к дождю.
Берёза распустила лист раньше дуба — к засушливому лету.
Утренний туман — к урожаю грибов.