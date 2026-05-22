Что запрещено в Симонов день, 23 мая 2026 года

Однако главное в этот день — не сев, а особое, трепетное отношение к самой земле. Наши предки верили, что 23 мая — именины Матушки Сырой Земли. Это древний, дохристианский по происхождению праздник, когда земля считалась именинницей, и её покой нельзя было нарушать без крайней нужды. В народном сознании земля воспринималась не как бездушная почва, а как живое существо, кормилица, которая «спит» зимой и «просыпается» весной. 23 мая считалось днём её рождения, и относиться к ней нужно было с особым почтением.