Модуль о подвиге тыла станет частью образовательной среды вуза в Бердянске

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Модуль мобильной экспозиции «Освобождение. Подвиг тыла», который представили в Азовском государственном педагогическом университете имени П. Д. Осипенко, станет частью образовательной среды вуза, сообщили в пресс-службе АГПУ.
Тематический модуль, посвященный героическому труду советского народа в годы Великой Отечественной войны, входит в проект «Освобождение. Мир народам», в основе которого — фотоматериалы 1944−1945 годов из архива Совинформбюро, правообладателем является медиагруппа «Россия сегодня».
Как рассказали организаторы, особенностью модуля является то, что он позволит абитуриентам и студентам вуза не только познакомиться с историческими фактами, но и понять настоящую цену Великой Победы.
Значимость проекта подчеркнул проректор по воспитательной деятельности и социальному развитию Тимур Камаев.
«Сегодня особенно важно сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению без искажений и попыток переписать правду о Великой Отечественной войне. Подвиг фронта и тыла — это основа нашей национальной идентичности, пример мужества, единства и самоотверженности народа», — отметил он.
«Такие проекты помогают молодежи Новороссии лучше понимать историю своей страны, чувствовать связь поколений и осознавать ответственность за сохранение исторической правды. Мы не имеем права мириться с попытками исказить события прошлого или умалить вклад советского народа в Победу. Именно поэтому подобные выставки имеют не только образовательное, но и важнейшее воспитательное значение», — отметил он.
Проект «Освобождение. Мир народам» реализуется медиагруппой «Россия сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.