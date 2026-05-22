Путин: выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выпускники программы «Время героев» не боятся преодолевать вызовы и способны принимать решения, заявил президент России Владимир Путин.
«То, что вы приняли решение… перебраться с поля боя в другую сферу деятельности, рискнули попробовать себя на почве гражданской службы, это тоже говорит о том, что вы готовы к вызовам и не боитесь их преодолевать», — сказал президент в ходе встречи с выпускниками программы «Время героев».
«Это значит, что вы способны принимать решения и не бояться ответственности», — добавил он.
Программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.