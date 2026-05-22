Хирургический корпус с поликлиникой построят в Нижнем Новгороде за 16,7 млрд рублей

Нижегородская область заключила контракт на строительство хирургического корпуса с поликлиникой в «Городе здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Объект расположится на территории областной больницы имени Семашко. В правительстве напомнили, что проект «Город здоровья» позволит объединить мощности НОКБ и соседствующего с ней Нижегородского онкодиспансера. Инициативу включили в программу национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
На строительство хирургического корпуса потратят 16,7 млрд рублей, более 10,3 млрд из которых -средства федерального бюджета. Проект подготовят в 2026—2027 годах; возвести корпус планируют в 2028—2031 годах. Медицинское учреждение сможет ежегодно принимать более 250 тысяч пациентов амбулаторно и проводить 100 тысяч госпитализаций.
Высота здания составит от четырех до девяти этажей. В корпусе разместят хирургический и дневной стационары, блок с 24 операционными, поликлиническое отделение на 600 посещений в смену.
«Ввод здания позволит сделать маршрутизацию пациентов еще более эффективной, а главное — сократить сроки ожидания оперативного лечения», — пояснил и.о. директора НОКБ им. Н. А. Семашко Сергей Гамаюнов.
