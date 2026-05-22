Хирургический корпус с поликлиникой построят в Нижнем Новгороде за 16,7 млрд рублей

На строительство хирургического корпуса потратят 16,7 млрд рублей, более 10,3 млрд из которых -средства федерального бюджета. Проект подготовят в 2026—2027 годах; возвести корпус планируют в 2028—2031 годах. Медицинское учреждение сможет ежегодно принимать более 250 тысяч пациентов амбулаторно и проводить 100 тысяч госпитализаций.