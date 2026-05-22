«ГорТранс» с начала года подал 11 жалоб на зацеперов — подростки рискуют жизнью ради видео

Калининград-ГорТранс сообщил, что с начала 2026 года направил в полицию уже 11 официальных жалоб на зацеперов. Весь транспорт предприятия оснащён видеорегистраторами — к каждому заявлению прилагается доказательная база. В компании подчёркивают: зацепинг — это не «крутизна», а беспечность. При резком торможении или на повороте подросток может не удержаться…