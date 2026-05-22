«ГорТранс» с начала года подал 11 жалоб на зацеперов — подростки рискуют жизнью ради видео

Калининград-ГорТранс сообщил, что с начала 2026 года направил в полицию уже 11 официальных жалоб на зацеперов. Весь транспорт предприятия оснащён видеорегистраторами — к каждому заявлению прилагается доказательная база.
В компании подчёркивают: зацепинг — это не «крутизна», а беспечность. При резком торможении или на повороте подросток может не удержаться на гладкой поверхности кузова и упасть под колёса. Также есть риск получить смертельный разряд тока.
Перевозчик отвечает за безопасность внутри салона, но не за противоправные действия третьих лиц вне транспортного средства. Однако в случае трагедии наказывают всех — вплоть до водителей и кондукторов.
В КоАП есть штрафы для совершеннолетних зацеперов — 4000 рублей. Но что такое 4000 рублей по сравнению с человеческой жизнью? Если ребёнок не достиг 16 лет, наказать можно только родителей — предупреждением или штрафом от 100 до 500 рублей.
«ГорТранс» призывает родителей немедленно провести с детьми профилактические беседы, делиться этой публикацией с друзьями и ставить «дизлайки» под видео зацеперов в соцсетях.