В Воронеже прошел чемпионат по кибербезопасности

На прошлой неделе представители 12 регионов страны съехались в столицу Черноземья, чтобы принять участие в чемпионате по кибербезопасности «CyberCraft2026: Битва кодов».
Как выявляли победителей — в нашем материале.
Цифровой бой.
В этом году тематика совревнований была посвещена Воронежу как колыбели российского кораблестроения времён Петра I. Морская стилистика прослеживалась во всём: от оформления площадок до сценария турнира: команды «строили флот» и участвовали в «цифровых морских сражениях». Не случайно и основные цифровые баталии развернулись в Центре гребли. Открытие фестиваля началось с эффектного заплыва на лодках-драконах.
В этом году чемпионат «CyberCraft» стал ещё масштабнее. Проект вышел на федеральный уровень. Так, впервые в его рамках состоялся финал Кубка России по спортивному программированию в сфере кибербезопасности. На айти-чемпионат приехали участники из Санкт-Петербурга, Приморского края Республики Коми, Дагестана, ЦЧР, Томской, Иркутской, Брянской, Московской, Свердловской, Пермской областей, а также новых российских территорий.
«Воронеж — один из ведущих центров разработки программного обеспечения страны — закономерно становится и площадкой для подобных мероприятий, —приветствовал участников чемпионата министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков. — ИТ пронизывает нас везде. От наручных часов и до светофоров или управления промышленными комбинатами. Это делает нас эффективнее, повышает качество жизни, но и имеет обратную сторону медали: растёт число киберугроз и уровень их опасности. Защита данных и критической инфраструктуры — это уже вопрос национальной безопасности. Наш чемпионат создаёт площадку для роста и совершенствования молодых антихакеров. В нём участвуют команды из разных регионов — это отличная возможность перенять опыт, пообщаться с экспертами, заинтересовать потенциальных работодателей».
Командная работа.
Всего в Кубке России по информационной безопасности участвовало 18 команд — в каждой — по семь человек, и каждая — это экипаж корабля, который должен был пройти через череду испытаний, решая сложные задачи и защищая свою цифровую гавань от атак соперников. У спортсменов было восемь часов и около десятка заданий разной сложности. Участники анализировали данные и получали специальные «флаги» — строки символов, подтверждающие успешное решение задачи. И чем сложнее задание, тем больше очков присуждалось команде. Так что победа в таких состязаниях зависила не только от скорости, но и от слаженной работы и интеллекта.
В итоге первое место заняла команда «Москва» из Московской области, второе досталось «Сборной Республике Коми», третье взяла команда из Орловской области.
В рамках «CyberCraft2026» также прошли отдельные соревнования для школьников и студентов. А ещё на базе ВГУ состоялись соревнования по спортивному программированию. Проводить подобные турниры в регионе планируют и в следующем году. Помимо интеллектуальных испытаний, для ребят были подготовлены и спортивные активности. В первый же день соревнований они сразились за звание лучшего в музыкальной ритм-игре с элементами виртуальной реальности и в фиджитал-футболе.
Ну, а пока молодые антихаккеры анализировали данные и разгадывали коды, за ними наблюдали потенциальные работодатели — лучших обязательно заметят и пригласят на работу в престижные отечественные компании.
«По результатам соревнований этого года можно отметить высокий уровень проработанности и содержания заданий, квалифицированное, объективное судейство, высокий уровень общей организации мероприятия, хорошее региональное представительство, — отметил руководитель Федерации спортивного программирования Воронежской области Владимир Ульянов. — Раньше соревнования проходили под эгидой иностранных компаний и были распространены случаи, когда победителей забирали в другие государства. Сейчас всё это взято под эгиду министерства спорта РФ. Наши компании, наши административные органы, наши представители работают с лучшими кадрами, лучшими спортсменами».
Справка.
С 2019 года Чемпионат по программированию объединяет более 30 учебных заведений страны. Изначально он назывался VrnCTF и проводился на базе факультета компьютерных наук ВГУ. В 2024 году к Чемпионату присоединились ФСП и переведённое из Владимира соревнование CenterCTF. В 2025 году в Воронеже прошёл первый фестиваль CyberCraft, ставший агрегатором соревнований для школьников и студентов.