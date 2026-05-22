В Воронеже прошел чемпионат по кибербезопасности

Всего в Кубке России по информационной безопасности участвовало 18 команд — в каждой — по семь человек, и каждая — это экипаж корабля, который должен был пройти через череду испытаний, решая сложные задачи и защищая свою цифровую гавань от атак соперников. У спортсменов было восемь часов и около десятка заданий разной сложности. Участники анализировали данные и получали специальные «флаги» — строки символов, подтверждающие успешное решение задачи. И чем сложнее задание, тем больше очков присуждалось команде. Так что победа в таких состязаниях зависила не только от скорости, но и от слаженной работы и интеллекта.