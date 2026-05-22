МОСКВА, 22 мая, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился, что борьба за воспитание детей стала новым фронтом.
Путин провел встречу с выпускниками программы «Время героев».
«Вы сказали о том, что это новый фронт — борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что сегодняшнее информационное пространство очень сложное.
«Оно (информационное пространство- ред.) забито всяким хламом. И этот хлам перетекает миллионам людей. А для молодых людей — очень опасная ситуация, потому что, фильтровать все, что там есть, очень сложно, но это возможно» — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что для фильтрации информационного пространства молодым людям важно иметь личный пример и прислушиваться к словам, например, боевых офицеров.