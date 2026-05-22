Экологическая акция «Зеленая волна» проходит в Нижнем Новгороде

Волонтеры фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» приняли участие в акции «Зеленая волна». Об этом рассказали в благотворительной организации.
Добровольцы сажают деревья и цветы на набережных, в школьных дворах и других общественных пространствах. Акция проходит в 40 российских городах — на этой неделе волонтеры работают в Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Иркутске и Красноярске.
Участники проекта высаживают деревья, которым подходит климат конкретного города. Волонтеры выбирают знаковые локации: в Дивногорске — набережная Енисея, в Саяногорске — центральный бульвар, в Ангарске — молодежная арт-резиденция.
Участниками «Зеленой волны» становятся люди разных профессий и разного возраста. Самым юным волонтерам не более пяти лет.
«Когда я была активной комсомолкой, мы строили Красноярскую ГЭС и сажали деревья на набережной Енисея. Я хочу, чтобы мои внуки потом радовались, приходили сюда и говорили: здесь моя бабушка делала нам красоту», — рассказала участница акции «Зеленая волна» в Дивногорске Валентина Шалаева.
В этом году акция включает города федерального проекта «Чистый воздух»: Братск, Красноярск и Новокузнецк. Как отметил научный сотрудник главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Игорь Яценко, научные исследования подтверждают, что жители зеленых районов чувствуют себя лучше.
Акция «Зеленая волна» проходит уже девятый год подряд. За это время в городах России было высажено более 12 тысяч новых деревьев и кустарников.