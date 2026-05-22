Экологическая акция «Зеленая волна» проходит в Нижнем Новгороде

«Когда я была активной комсомолкой, мы строили Красноярскую ГЭС и сажали деревья на набережной Енисея. Я хочу, чтобы мои внуки потом радовались, приходили сюда и говорили: здесь моя бабушка делала нам красоту», — рассказала участница акции «Зеленая волна» в Дивногорске Валентина Шалаева.