В Воронежской области два дня будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция предупредила водителей, что 22 и 23 мая на дорогах Воронежской области проходят массовые проверки. Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» начали из-за неудовлетворительной статистики: с начала 2026-го в регионе зарегистрировали 75 ДТП с участием детей, 58 аварий по вине нетрезвых водителей и 161 наезд на пешеходов.