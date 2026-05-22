В Воронежской области два дня будут ловить пьяных водителей

Стартовал рейд по безопасности движения.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция предупредила водителей, что 22 и 23 мая на дорогах Воронежской области проходят массовые проверки. Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» начали из-за неудовлетворительной статистики: с начала 2026-го в регионе зарегистрировали 75 ДТП с участием детей, 58 аварий по вине нетрезвых водителей и 161 наезд на пешеходов.

Будут обращать внимание на выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом виде и без прав, пропуск пешеходов, нарушение правил перевозки детей, а также будут ловить детей-водителей мототранспорта.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или напишите сообщение в чат-бот @Bespredelu_net36_