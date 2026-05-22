В Ярославской области планируют трудоустроить более 1,5 тыс. подростков

Более 1,5 тыс. подростков планируют трудоустроить этим летом в Ярославской области, сообщили в правительстве региона. Помощь в поиске работы оказывают специалисты центров занятости в ходе реализации нацпроекта «Кадры».
В центре занятости Ярославля уже прошла первая ярмарка вакансий для подростков на период каникул. В течение месяца такие мероприятия пройдут во всех округах региона. Кроме того, государственная служба занятости области совместно с региональным министерством образования занимается ранней профориентацией по федеральному проекту маршрутизации молодежи. Он успешно опробован в регионе в прошлом году, и ярославский опыт был масштабирован на всю страну.
«Стремление молодежи к самореализации в трудовой сфере поддерживается на государственном уровне. Сотрудники кадровых центров “Работа России” помогают молодым людям разобраться в текущей ситуации на рынке труда, определиться с профессиональным выбором. Здесь подростки также могут пройти тестирование и научиться составлять резюме, узнать о вакансиях для подработки в свободное от учебы время», — отметила заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.
В первой ярмарке вакансий приняли участие работодатели из сфер гостеприимства, общепита и связи, а также партнер центра занятости — молодежный центр «Точка». Участниками стали несколько десятков несовершеннолетних. Школьникам и учащимся колледжей рассказали об условиях труда, требованиях работодателей, размере заработной платы и ее составляющих.
Официально трудоустроенные подростки в возрасте до 18 лет получают заработную плату не менее одного МРОТ. Также, если они были трудоустроены через центры занятости, им выплачивается дополнительная финансовая поддержка из областного бюджета в размере 1863 рубля за полный месяц.
Для трудоустройства в летний период подросткам необходимо обращаться в отделения занятости населения по месту жительства. Телефон горячей линии: 8 (4852) 32−81−49.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.