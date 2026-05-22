В Ярославской области планируют трудоустроить более 1,5 тыс. подростков

В центре занятости Ярославля уже прошла первая ярмарка вакансий для подростков на период каникул. В течение месяца такие мероприятия пройдут во всех округах региона. Кроме того, государственная служба занятости области совместно с региональным министерством образования занимается ранней профориентацией по федеральному проекту маршрутизации молодежи. Он успешно опробован в регионе в прошлом году, и ярославский опыт был масштабирован на всю страну.