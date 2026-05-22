Шесть погибших, десятки раненых и 18 детей под завалами общежития: что известно о трагедии в Старобельске

Владимир Путин заявил, что удар по общежитию колледжа в Старобельске был террористическим актом, который совершила неонацистская власть Киева. Глава государства привёл новые данные о жертвах: в результате атаки погибли шесть человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести. Путин подчеркнул, что удар наносился в три волны, а поблизости нет никаких военных объектов. По его словам, эта атака не была случайной и наглядно показывает, с кем имеет дело Россия.