Рязанское производство зарядных устройств оптимизирует выпуск продукции

Предприятие «Промэлектроника» из Рязани, специализирующееся на выпуске зарядных устройств различного назначения, при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» оптимизирует производственный цикл. Об этом сообщили в Агентстве развития бизнеса Рязанской области.
Ключевую роль в этом процессе сыграл центр «Мой бизнес», который предоставил компании инструменты для развития и масштабирования. В результате такой поддержки «Промэлектроника», ранее закупавшая корпуса у сторонних поставщиков, наладит их собственное производство. Этот шаг позволит не только снизить издержки, но и расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.