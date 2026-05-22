Нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский признан иноагентом

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов нижегородского правозащитника и активиста Станислава Дмитриевского. Соответствующее решение было принято ведомством 22 мая 2026 года и опубликовано на официальном сайте министерства.
Основанием для включения Дмитриевского в список стала статья 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Нижегородские активисты и правозащитные группы неоднократно упоминали, что в последнее время он проживает за пределами России, предположительно — в Грузии.
