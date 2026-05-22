Трикотажную фабрику «Тамбовчанка» признали банкротом

По данным Rusprofile, ЗАО «Тамбовчанка» зарегистрировали в Тамбове в январе 2000 года. Основным видом деятельности сейчас указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, в числе дополнительных — производство вязаных и трикотажных изделий. Данные о структуре собственности не раскрываются. Управляет организацией с июля 2018 года генеральный директор Евгения Артемова. В 2025 году выручка ЗАО снизилась на 17,7% до 32 млн руб., а убытки составили 204 млн руб. Годом ранее «Тамбовчанка» фиксировала чистую прибыль 482 тыс. руб.