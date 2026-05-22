Бывшая помощница Байдена Тара Рид отметила красоту Нижнего Новгорода

Она выступила на сессии в рамках конференции «ЦИПР».

Источник: Время

Бывшая помощница сенатора Джозефа Байдена, писатель и обозреватель Тара Рид рассказала о своем переезде в Россию. Историей она поделилась на сессии «Женщина нового кода: мягкая сила в эпоху перемен», которая прошла в рамках конференции «ЦИПР-2026» (12+) в Нижнем Новгороде.

По ее словам, она приехала в Москву в отпуск в 2023 году и поняла, что обратно в США уже вернуться не сможет.

«Было довольно ясно, что возвращаться мне не стоит, иначе меня арестуют. Изначально я, конечно, не собиралась оставаться в России, но со временем прижилась и полюбила страну, получила убежище. Когда сменился президент, можно было бы вернуться, но я решила подать на гражданство здесь», — рассказала Тара.

Она добавила, что буквально влюбилась в Россию. Здесь она собирается и дальше работать по профессии.

«За этой страной будущее. Да, я люблю свою Родину, но в Россию я буквально влюбилась. Красиво не только в Москве, но и во Владивостоке, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге», — уточнила Тара.

Ранее мы сообщали, что на конференции удалось обсудить развитие сотрудничества Нижегородской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

