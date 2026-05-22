Бизнесмен пойдет под суд за хищение 9 млн на госконтрактах в Сарове

Расследование уголовного дела о многомиллионных хищениях на госконтрактах завершено в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Саровские следователи завершили предварительное расследование в отношении местного предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Установлено, что злоумышленник похитил порядка 9 млн рублей бюджетных средств. В одном случае его компания закупила некачественное оборудование, которое не соответствовало требованиям договора. В другом — не заплатила за работу субподрядчикам. Еще по одному контракту организация в сотни раз завысила количество материала, затраченного на дорожное строительство.
Предприниматель с 2022 года скрывался от следствия. Недавно его депортировали из ОАЭ. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, экс-глава нижегородского филиала РАНХиГС продавал дипломы ради поддержки спорта.